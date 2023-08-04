iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пеп о Сильве: Мы не получили нормального предложения

Гвардиола объяснил, почему португалец не переходит в Барселону.
Сегодня, 20:42
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Главный тренер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал возможный переход Бернарду Силвы в Барселону.

Напомним, ранее португалец сам заявлял о своем желании перебраться в стан каталонцев.

Гвардиола же заявил, что Сити до сих пор не получил нормального предложения. А до тех пор Сильва остается игроком "горожан".

"Хочу уточнить по поводу слов, что мне не нужен игрок, который не хочет быть здесь. Мы должны получить предложение. А мы не получили нормального предложения.

Бернарду – наш игрок. Он нам нужен. А если Барселона хотят его, то пусть прилетят на самолете, приедут сюда и поговорят с нашим спортивным директором и гендиректором, чтобы прийти к соглашению", – сказал тренер Манчестер Сити.

Ранее, напомним, Бавария сделала финальное предложение по Харри Кейну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бернарду Силва

Статьи по теме

Холанд поучаствовал в милом челлендже со звездой корейской поп-группы Холанд поучаствовал в милом челлендже со звездой корейской поп-группы
Барселона согласовала контракт с защитником Манчестер Сити Барселона согласовала контракт с защитником Манчестер Сити
Бернарду Силва определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру Бернарду Силва определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру
Оболонь - Динамо 2:4 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Оболонь - Динамо 2:4 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Украина21:21
Оболонь - Динамо 2:4 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Теннис21:21
Свитолина в напряженном матче уступила четвертой ракетке мира в 1/4 финала турнира в США
Другие21:17
Украинка завоевала бронзу по дзюдо на Мастерсе в Будапеште
Украина21:06
УПЛ: турнирная таблица сезона-2023/24
Украина20:51
Бомбардиры УПЛ: Игроки Динамо лидируют в гонке
Европа20:42
Пеп о Сильве: Мы не получили нормального предложения
Европа20:19
Милан представил очередного летнего новичка, на этот раз из Валенсии
Европа20:14
Интер окончательно определился с кандидатурой вратаря
НБА19:58
Лейкерс хотят дать Дэвису максимальное продление
Европа19:41
Главный тренер Вест Хэма рассорился с руководством
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK