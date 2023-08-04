Пеп о Сильве: Мы не получили нормального предложения

Гвардиола объяснил, почему португалец не переходит в Барселону.

Главный тренер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал возможный переход Бернарду Силвы в Барселону.

Напомним, ранее португалец сам заявлял о своем желании перебраться в стан каталонцев.

Гвардиола же заявил, что Сити до сих пор не получил нормального предложения. А до тех пор Сильва остается игроком "горожан".

"Хочу уточнить по поводу слов, что мне не нужен игрок, который не хочет быть здесь. Мы должны получить предложение. А мы не получили нормального предложения.

Бернарду – наш игрок. Он нам нужен. А если Барселона хотят его, то пусть прилетят на самолете, приедут сюда и поговорят с нашим спортивным директором и гендиректором, чтобы прийти к соглашению", – сказал тренер Манчестер Сити.

Ранее, напомним, Бавария сделала финальное предложение по Харри Кейну.

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