Бернарду Силва определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру
Очередной игрок "горожан" хочет перебраться в столицу Каталонии.
Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва намерен продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.
Футболист сборной Португалии попытается форсировать свой переход в стан каталонцев лишь в том случае, если "сине-гранатовые" все же возмуться за его трансфер.
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В данный момент каталонцы не имеют финансов для осуществления перехода, ввиду чего будут надеятся на переговоры игрока с "горожанами".
Напомним, Силва интересует не только Барселону, но и ПСЖ. Парижане готовы заплатить за Бернарду 75 млн фунтов.
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