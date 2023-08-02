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Бернарду Силва определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру

Очередной игрок "горожан" хочет перебраться в столицу Каталонии.
Сегодня, 23:20
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва намерен продолжить карьеру в Барселоне. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Футболист сборной Португалии попытается форсировать свой переход в стан каталонцев лишь в том случае, если "сине-гранатовые" все же возмуться за его трансфер.

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В данный момент каталонцы не имеют финансов для осуществления перехода, ввиду чего будут надеятся на переговоры игрока с "горожанами".

Напомним, Силва интересует не только Барселону, но и ПСЖ. Парижане готовы заплатить за Бернарду 75 млн фунтов.

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