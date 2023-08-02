Защитник Манчестер Сити просится в Барселону

Фулбек Манчестер Сити Жоау Канселу вновь изъявил желание перебраться в Барселону. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Агент футболиста недавно встретился с представителями "сине-гранатовых", чтобы обсудить детали возможного сотрудничества. В ходе разговора представитель завил, что игрок готов пойти на понижение зарплаты.

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В свою очередь каталонцы также хотят усилиться Канселу, однако речь может идти лишь об аренде. Барселоне будет не по карману выкупить 29-летнего португальца.

Отметим, главный тренер Барселоны Хави лично попросил руководство клуба приложить максимум усилий для подписания защитника.

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