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Барселона может инвестировать средства с продажи Дембеле в правого защитника

Жоау Канселу цель номер один для каталонцев.
Сегодня, 14:48
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Каталонская Барселона намерена в ближайшее время активизироваться по поводу подписания Жоау Канселу.

Напомним, португалец провел полсезона в Баварии, но мюнхенцы не захотели его выкупать, потому Жоау вернулся в Сити, где он не нужен.

В данный момент на подписании Канселу также претендует лондонский Арсенал, но каталонцы уверены, что у них есть преимущество.

Финансы клуба все еще далеки от нормы, однако средства, вырученные с продажи Дембеле, могут помочь осуществить этот трансфер. Позиция правого защитника очень важна для Хави.

"Правый защитник - это позиция, которую мы должны рассмотреть еще раз и усилить. У нас есть игроки, которые адаптируются, но они не находятся на своих естественных позициях. Посмотрим, как все сложится и как мы впишемся в финансовый фэйр-плей", - говорил испанский специалист.

Напомним, что ранее каталонцы расматривали на эту позицию испанского вундеркинда, но теперь сделали Канселу целью номер один.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жоау Канселу

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