Бавария сделала финальное предложение по Кейну

Времени у "шпор" лишь до полуночи.

Мюнхенская Бавария отправила Тоттенхэму последнее предложение по Харри Кейну, утверждает ESPN.

Мюнхенцы готовы выложить за форварда 100+20 млн евро, что будет клубным рекордом.

Однако есть и другая сторона сделки. Руководство Баварии устало от переговоров и будет ждать ответа сегодня до полуночи.

В случае отказа мюнхенцы грозятся переключится на другие цели

Ранее, напомним, сообщалось, что Харри Кейн готов сам выкупить свой контракт у "шпор".

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