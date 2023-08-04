Бавария сделала финальное предложение по Кейну
Времени у "шпор" лишь до полуночи.
Мюнхенская Бавария отправила Тоттенхэму последнее предложение по Харри Кейну, утверждает ESPN.
Мюнхенцы готовы выложить за форварда 100+20 млн евро, что будет клубным рекордом.
Однако есть и другая сторона сделки. Руководство Баварии устало от переговоров и будет ждать ответа сегодня до полуночи.
В случае отказа мюнхенцы грозятся переключится на другие цели
Ранее, напомним, сообщалось, что Харри Кейн готов сам выкупить свой контракт у "шпор".
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