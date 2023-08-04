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Бавария сделала финальное предложение по Кейну

Времени у "шпор" лишь до полуночи.
Сегодня, 19:05
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Мюнхенская Бавария отправила Тоттенхэму последнее предложение по Харри Кейну, утверждает ESPN.

Мюнхенцы готовы выложить за форварда 100+20 млн евро, что будет клубным рекордом.

Однако есть и другая сторона сделки. Руководство Баварии устало от переговоров и будет ждать ответа сегодня до полуночи.

В случае отказа мюнхенцы грозятся переключится на другие цели

Ранее, напомним, сообщалось, что Харри Кейн готов сам выкупить свой контракт у "шпор".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн Бавария Мюнхен

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