iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кейн рассматривает возможность выкупа своего контракта у Тоттенхэма

Англичанин сильно жаждет выступать за мюнхенцев.
Сегодня, 19:55
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн раздумывает над тем, чтобы выкупить свой контракт у клуба. Об этом сообщает издание SportBible.

"Шпоры" не готовы продавать своего ключевого игрока дешевле 100 млн фунтов, в то время как Бавария дает лишь 85 млн.

Читай также: Кейн останется в Тоттенхэме, если клуб не продаст его до старта АПЛ

Ввиду этого, Кейн может воспользоваться опцией выкупа своего контракта, который истекает летом 2024 года. Данная сумма составляет 20,6 млн фунтов.

В прошлом сезоне Кейн провел во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн

Статьи по теме

Кейн останется в Тоттенхэме, если клуб не продаст его до старта АПЛ Кейн останется в Тоттенхэме, если клуб не продаст его до старта АПЛ
Тоттенхэм предоставит бесплатные билеты на матч против Шахтера беженцам из Украины Тоттенхэм предоставит бесплатные билеты на матч против Шахтера беженцам из Украины
Бавария готова выложить за Кейна 85 млн фунтов Бавария готова выложить за Кейна 85 млн фунтов
Верес - Шахтер: видео голов и обзор матча чемпионата Украины Верес - Шахтер: видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Футбол21:29
Верес - Шахтер: видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Европа21:20
Наполи не сумел обыграть Жирону с Цыганковым
Футбол20:59
Жирона близка к завершению сделки по Довбику
Европа20:50
Лидер Боруссии Дортмунд прошел тест на реакцию для пилотов Формулы-1
Футбол20:39
Португальский гранд готовится сделать предложение по Трубину
Европа20:24
ПСЖ снизил цену на Верратти
Европа20:18
Интер сделал запрос по вратарю бразильского клуба
Европа20:06
Экс-защитник Барселоны подписал контракт с Фиорентиной
Европа19:55
Кейн рассматривает возможность выкупа своего контракта у Тоттенхэма
Украина19:54
VBET Кубок Украины: Ингулец обыграл Металлург, Металлист уступил Эпицентру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK