Кейн рассматривает возможность выкупа своего контракта у Тоттенхэма

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн раздумывает над тем, чтобы выкупить свой контракт у клуба. Об этом сообщает издание SportBible.

"Шпоры" не готовы продавать своего ключевого игрока дешевле 100 млн фунтов, в то время как Бавария дает лишь 85 млн.

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Ввиду этого, Кейн может воспользоваться опцией выкупа своего контракта, который истекает летом 2024 года. Данная сумма составляет 20,6 млн фунтов.

В прошлом сезоне Кейн провел во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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