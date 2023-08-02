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Кейн останется в Тоттенхэме, если клуб не продаст его до старта АПЛ

Бавария может остаться без центрфорварда по итогам лета.
Сегодня, 19:38
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

У Баварии осталось очень мало времени для того, чтобы приобрести у Тоттенхэма Харри Кейна.

Как сообщает Sky Sports, Кейн потеряет возможность покинуть команду в том случае, если он не будет продан до первого матча АПЛ против Брентфорда, который состоится 13 августа.

По информации источника, 30-летний форвард таким образом выразит уважение клубу и новому тренеру - он чувствует, что будет нечестно так их подставить.

Однако другие источники сообщают, что трансфер Кейна в Баварию будет возможен даже вплоть до самого закрытия трансферного окна 1 сентября.

Напомним, что Бавария готова побить собственный трансферный рекорд, выложив за Харри Кейна почти 100 миллионов фунтов.

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