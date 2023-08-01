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Бавария готова выложить за Кейна 85 млн фунтов

Мюнхенцы верят в подписание англичанина.
Сегодня, 12:51
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бавария не прекращает попыток подписать форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает издание The Times.

Представители немецкого клуба дали понять, что готовы предложить вплоть до 85 млн фунтов. В свою очередь "шпоры" хотят не менее 100 млн.

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Несмотря на сложности, уверенность мюнхенцев в том, что договориться с Тоттенхэмом удастся, растет. Минувшие переговоры переговоры оцениваются положительно.

В прошлом сезоне Кейн провел во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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