Тоттенхэм хочет включить неожиданную опцию в договор с Баварией по трансферу Кейна

В понедельник, 31 июля, в Лондоне состоялась встреча между руководителями Тоттенхэма и Баварии, во время которой обсуждался трансфер Харри Кейна.

Как сообщает журналист Sky Sports Пол Гилмор, клубы все еще не сошлись в цене за 30-летнего форварда - их разделяют 20 миллионов фунтов.

При этом "шпоры" хотят включить в сделку одну неожиданную опцию.

По информации источника, Тоттенхэм хочет, чтобы в договоре был пункт об обратном выкупе Кейна, если он захочет вернуться в АПЛ.

Таким образом лондонцы хотят обезопасить себя и исключить вариант, при котором игрок спустя год перейдет в стан одного из их соперников по чемпионату Англии.

