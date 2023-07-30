iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Всемирно известный рэпер готов воспользоваться проблемами владельца Тоттенхэма, чтобы выкупить клуб

Вот только у него может возникнуть проблемы с фанатами, так как он признавался в любви другой лондонской команде.
Сегодня, 21:10
Jay-Z / Getty Images
Jay-Z / Getty Images

Jay-Z может сделать невероятный ход, чтобы купить Тоттенхэм, если владелец "шпор" Джо Льюис будет осужден за инсайдерскую торговлю, сообщает Daily Mail.

О таком потенциальном шаге 53-летней звезды хип-хопа рассказал его деловой партнер.

"Сразу несколько самых лучших клубов Англия — такие как Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси — находятся в собственности американцев, и Jay-Z ухватится за шанс получить контрольный пакет акций на уровне совета директоров "шпор".

"Еще неизвестно, выйдет ли мистер Льюис на свободу. Если он этого не сделает, Джей сказал, что хочет быть в состоянии действовать быстро, если он будет считать цену правильной. Он считает, что это возможно, особенно при поддержке коллег-инвесторов".

Jay-Z, настоящее имя которого Шон Картер, уже имеет деловые партнерские отношения в футболе. Его RocNation Sports подписала "стратегическое партнерство" с итальянской Серией А ранее в июле.

RocNation также представляет Ромелу Лукаку, нападающего Бельгии и Челси, который ранее говорил о том, как много Jay-Z знает об игре.

Иронично, но в 2010 году Jay-Z признался, что болеет за лондонский Арсенал.

"Все в Великобритании знают, что я болею за Арсенал. Когда Тьерри Анри был в клубе, я увидел, как он играет, и подумал, что он потрясающий игрок. С тех пор я большой фанат клуба. Я думаю, что он оказал реальное долгосрочное влияние на команду".

Jay-Z и Крис Мартин (Coldplay) на матче Арсенал - Манчестер Юнайтед в апреле 2013 года
Jay-Z и Крис Мартин (Coldplay) на матче Арсенал - Манчестер Юнайтед в апреле 2013 года / Источник: Getty Images

Читай также: Атлетико согласовал личный контракт с хавбеком Тоттенхэма

В том же интервью 13 лет назад он отказался исключать возможность владения футбольной командой.

"Я бизнесмен, и я всегда рассмотрю возможность, если она мне кажется подходящей. В будущем, если представится такая возможность, то кто знает?".

Состояние Jay-Z оценивается в 2,5 миллиарда долларов, в то время как Forbes оценил Тоттенхэм в начале этого года в 2,8 миллиарда.

Напомним, что ранее на этой неделе в Нью-Йорке владельцу Тоттенхэма Джо Льюису было предъявлено обвинение по 16 пунктам в инсайдерских сделках и заговоре, которые он отрицает.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ

Статьи по теме

Атлетико согласовал личный контракт с хавбеком Тоттенхэма Атлетико согласовал личный контракт с хавбеком Тоттенхэма
Главный спонсор Манчестер Юнайтед одобрил возвращение Гринвуда Главный спонсор Манчестер Юнайтед одобрил возвращение Гринвуда
Манчестер Сити потратит 300 миллионов фунтов на расширение Этихада Манчестер Сити потратит 300 миллионов фунтов на расширение Этихада
Леви перенес переговоры с Баварией по Кейну Леви перенес переговоры с Баварией по Кейну
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Минай 4:1 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 123:33
Леклер: Хорошо вернуться на подиум - эта гонка заставляет нас немного улыбнуться
Украина23:05
"Буду я забивать или не буду - вещь второстепенная": Ярмоленко озвучил приоритет Динамо на этот сезон
Украина22:55
Михайлюк согласовал контракт с шестикратным чемпионом Евролиги
Формула 122:30
Ред Булл установил очередной рекорд Формулы 1 по победам
Украина22:23
"Над нами издеваются уже который год": Вернидуб разнес судейство после поражения от Александрии
НБА22:16
Лейкерс планируют вывести из обращения игровой номер ЛеБрона, но при одном условии
Киберспорт21:55
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча Monte - Heroic
Киберспорт21:55
IEM Cologne 2023: FaZe одолели NiP, Monte встретятся Heroic
Украина21:53
УПЛ: Черноморец обыграл ЛНЗ, Динамо разгромило Минай, Александрия справилась с Кривбассом
Европа21:45
Александрия с минимальным счетом обыграла Кривбасс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK