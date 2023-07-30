Всемирно известный рэпер готов воспользоваться проблемами владельца Тоттенхэма, чтобы выкупить клуб

Вот только у него может возникнуть проблемы с фанатами, так как он признавался в любви другой лондонской команде.

Jay-Z может сделать невероятный ход, чтобы купить Тоттенхэм, если владелец "шпор" Джо Льюис будет осужден за инсайдерскую торговлю, сообщает Daily Mail.

О таком потенциальном шаге 53-летней звезды хип-хопа рассказал его деловой партнер.

"Сразу несколько самых лучших клубов Англия — такие как Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси — находятся в собственности американцев, и Jay-Z ухватится за шанс получить контрольный пакет акций на уровне совета директоров "шпор".

"Еще неизвестно, выйдет ли мистер Льюис на свободу. Если он этого не сделает, Джей сказал, что хочет быть в состоянии действовать быстро, если он будет считать цену правильной. Он считает, что это возможно, особенно при поддержке коллег-инвесторов".

Jay-Z, настоящее имя которого Шон Картер, уже имеет деловые партнерские отношения в футболе. Его RocNation Sports подписала "стратегическое партнерство" с итальянской Серией А ранее в июле.

RocNation также представляет Ромелу Лукаку, нападающего Бельгии и Челси, который ранее говорил о том, как много Jay-Z знает об игре.

Иронично, но в 2010 году Jay-Z признался, что болеет за лондонский Арсенал.

"Все в Великобритании знают, что я болею за Арсенал. Когда Тьерри Анри был в клубе, я увидел, как он играет, и подумал, что он потрясающий игрок. С тех пор я большой фанат клуба. Я думаю, что он оказал реальное долгосрочное влияние на команду".

Jay-Z и Крис Мартин (Coldplay) на матче Арсенал - Манчестер Юнайтед в апреле 2013 года / Источник: Getty Images

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В том же интервью 13 лет назад он отказался исключать возможность владения футбольной командой.

"Я бизнесмен, и я всегда рассмотрю возможность, если она мне кажется подходящей. В будущем, если представится такая возможность, то кто знает?".

Состояние Jay-Z оценивается в 2,5 миллиарда долларов, в то время как Forbes оценил Тоттенхэм в начале этого года в 2,8 миллиарда.

Напомним, что ранее на этой неделе в Нью-Йорке владельцу Тоттенхэма Джо Льюису было предъявлено обвинение по 16 пунктам в инсайдерских сделках и заговоре, которые он отрицает.

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