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Владелец Тоттенхэма был обвинен в организации "наглой" схемы инсайдерской торговли

Данное судебное разбирательство вряд ли как-то повлияет на "шпор".
Сегодня, 16:04
Дэниел Леви и Джо Льюис / Getty Images
Дэниел Леви и Джо Льюис / Getty Images

Британский миллиардер, владелец Тоттенхэма Джо Льюис, был обвинен в организации "наглой" схемы инсайдерской торговли, заявил прокурор США на Манхэттене.

Об этом в видео рассказал сам прокурор Дэмиан Уильямс, сообщает Sky Sports.

"Сегодня я объявляю, что мой офис в южном округе Нью-Йорка предъявил обвинение Джо Льюису, британскому миллиардеру, в организации наглой схемы инсайдерской торговли".

"Мы утверждаем, что в течение многих лет Джо Льюис злоупотреблял доступом к корпоративным советам директоров и неоднократно предоставлял инсайдерскую информацию своим романтическим партнерам, личным помощникам, пилотам и друзьям".

"Эти люди затем торговали на этой инсайдерской информации и заработали миллионы долларов на фондовом рынке. Благодаря Льюису эти ставки были верными".

"В этом не было необходимости. Джо Льюис — богатый человек, но, как мы утверждаем, он использовал инсайдерскую информацию, чтобы компенсировать расходы своих сотрудников или осыпать подарками своих друзей и любовников".

"Это классическая корпоративная коррупция. Это мошенничество и нарушение закона".

В обвинительном заключении говорится, что Льюис и его сообщники смогли заработать миллионы долларов, используя украденную информацию. Льюису было предъявлено обвинение по 16 пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и трем пунктам обвинения в заговоре.

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Адвокат Льюиса, Дэвид Зорноу, заявил, что правительство "допустило вопиющую ошибку в решении, предъявляя обвинения г-ну Льюису, 86-летнему человеку безупречной честности и выдающихся достижений".

Он добавил, что Льюис прибыл в США добровольно, чтобы ответить на "непродуманные" обвинения, которые будут "решительно защищаться в суде".

Представитель Тоттенхэма заявил, что это "юридический вопрос, не связанный с клубом"

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