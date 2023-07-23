Тоттенхэм попросил отозвать аккредитацию у журналиста, шутившего про Кейна

На предматчевой прессконференции Тоттенхэма возникла неприятная ситуация.

Журналист немецкого Bild Макс Шрадер принес в зал футболку Баварии с именем Харри Кейна на спине и спросил у Постекоглу, нравится ли она ему. Тренер ответил довольно резко.

"Вы хорошо посмеялись? Получили то, за чем пришли? Может быть? Очень хорошо. Вы проделали долгий путь ради этого, спасибо вам", – сказал специалист.

После конференции пресс-секретарь "шпор" связался со Шрадером и рассказал, что клуб попросит отозвать у журналиста аккредитацию на ближайшие матчи Тоттенхэма.

Напомним, что Бавария уже готовит для Харри Кейна долгосрочный контракт.

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