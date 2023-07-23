Бавария готова предложить Кейну долгосрочный контракт

Немецкий клуб готов дать форварду все, что он хочет.

Мюнхенская Бавария продолжает работать над трансфером Харри Кейна, клуб приготовил форварду выыгодный контракт, пишет Bayern & Germany.

Напомним, что англичанин хотел бы переехать в Германию, но не намерен форсировать свой уход из Тоттенхэма.

Чтобы переубедить Харри мюнхенцы готовы предложить ему пятилетний контракт с годовой зарплатой в более чем 20 млн евро.

Таким образом Бавария хочет показать нападающему, что готова делать на него ставку и в будущем.

Ранее, напомним, ПСЖ установил ценник на Килиана Мбаппе.

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