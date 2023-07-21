iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кейн не собирается форсировать уход из Тоттенхэма

Англичанин готов к любому развитию событий.
Сегодня, 20:23
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн не будет требовать от клуба как можно скорее продать его. Об этом сообщает издание ESPN.

Активный интерес к англичанину проявляет Бавария. Лондонский клуб уже отклонил два предложения мюнхенского клуба, а руководство оценивает своего игрока примерно в 100 миллионов фунтов.

Читай также: Гендиректор Баварии высказался о возможном подписании Кейна

Тем не менее нападающий по-прежнему может уйти из стана "шпор", если клуб решит его продать.

В минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн

Статьи по теме

Вратарь-новичок ТОП-клуба АПЛ поселил украинских беженцев Вратарь-новичок ТОП-клуба АПЛ поселил украинских беженцев
Гендиректор Баварии высказался о возможном подписании Кейна Гендиректор Баварии высказался о возможном подписании Кейна
В Баварии верят в подписание Кейна В Баварии верят в подписание Кейна
Легенда UFC изъявил желание вернуться в промоушен Легенда UFC изъявил желание вернуться в промоушен
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

ММА21:21
Легенда UFC изъявил желание вернуться в промоушен
Футбол21:14
Лилль Фонсеки подпишет чемпиона мира по футболу
Европа20:51
Тен Хаг выступил с заявлением касаемо будущего Магуайра
Европа20:44
Бавария может перехватить у саудовского клуба хавбека Ливерпуля
Европа20:23
Кейн не собирается форсировать уход из Тоттенхэма
Футбол20:16
Марсель Малиновского усилился форвардом Челси
Европа19:55
Звезда женской сборной Швейцарии получила дерзкую просьбу от фаната
ММА19:44
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа19:26
В Баварии разногласия из-за условий будущего контракта с Уокером
Футбол19:13
Аутсайдер АПЛ подпишет таланта МЮ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK