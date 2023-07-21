Кейн не собирается форсировать уход из Тоттенхэма
Англичанин готов к любому развитию событий.
Форвард Тоттенхэма Харри Кейн не будет требовать от клуба как можно скорее продать его. Об этом сообщает издание ESPN.
Активный интерес к англичанину проявляет Бавария. Лондонский клуб уже отклонил два предложения мюнхенского клуба, а руководство оценивает своего игрока примерно в 100 миллионов фунтов.
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Тем не менее нападающий по-прежнему может уйти из стана "шпор", если клуб решит его продать.
В минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.
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