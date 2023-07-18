Гендиректор Баварии высказался о возможном подписании Кейна

Генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен подтвердил интерес клуба к форварду Тоттенхэма Харри Кейну.

"Ни для кого не секрет, что мы очень заинтересованы в Кейне. Все, что сказал Ули Хенесс – правда.

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Но нам лучше всего придерживаться того, что сказал Томас Тухель. Трава не растет быстрее, если ее дергать", – сказал Дрезен в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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