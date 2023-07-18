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Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Реала

Тчуамени попал в шорт-лист мюнхенцев.
Сегодня, 14:39
Орельен Тчуамени / Getty Images
Орельен Тчуамени / Getty Images

Бавария хочет усилиться хавбеком Реала Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает издание Sport1.de.

Главный тренер мюнхенской команды надеется, что этим летом клуб подпишет опорного полузащитника. Футболист мадридцев импонирует Томасу Тухелю.

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В свою очередь игрок Реала готов сменить команду. Тчуамени не гарантируют игровую практику, ввиду чего уход может состояться.

В минувшем сезоне на счету футболиста сборной Франции четыре ассиста в 33 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Реал Мадрид Орельен Тчуамени

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