Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Реала

Бавария хочет усилиться хавбеком Реала Орельеном Тчуамени. Об этом сообщает издание Sport1.de.

Главный тренер мюнхенской команды надеется, что этим летом клуб подпишет опорного полузащитника. Футболист мадридцев импонирует Томасу Тухелю.

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В свою очередь игрок Реала готов сменить команду. Тчуамени не гарантируют игровую практику, ввиду чего уход может состояться.

В минувшем сезоне на счету футболиста сборной Франции четыре ассиста в 33 матчах Ла Лиги.

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