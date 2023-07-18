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Бавария готова расстаться с ключевым футболистом

Мюнхенцы рассмотрят все предложения по Киммиху.
Сегодня, 13:19
Йозуа Киммих / Getty Images
Йозуа Киммих / Getty Images

Хавбек Баварии Йозуа Киммих больше не является неприкосновенным игроком. Об этом сообщает издание kicker.

Мюнхенцы готовы летом рассмотреть продажу футболиста. Клуб будет ждать крупное предложение по своему игроку.

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На немца все еще претендует Барселона. Каталонцы хотят арендовать игрока на год, но Бавария вряд ли пойдет на это.

В минувшем сезоне на счету Киммиха пять голов и шесть ассистов в 33 матчах Бундеслиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария йозуа киммих

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