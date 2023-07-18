Бавария готова расстаться с ключевым футболистом

Мюнхенцы рассмотрят все предложения по Киммиху.

Хавбек Баварии Йозуа Киммих больше не является неприкосновенным игроком. Об этом сообщает издание kicker.

Мюнхенцы готовы летом рассмотреть продажу футболиста. Клуб будет ждать крупное предложение по своему игроку.

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На немца все еще претендует Барселона. Каталонцы хотят арендовать игрока на год, но Бавария вряд ли пойдет на это.

В минувшем сезоне на счету Киммиха пять голов и шесть ассистов в 33 матчах Бундеслиги.

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