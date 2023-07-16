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Выставленный на трансфер нападающий Баварии может стать одноклубником Роналду

Ан-Наср ведет переговоры о покупке Садио Мане.
Сегодня, 12:55
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Нападающий Баварии Садио Мане, который не входит в дальнейшие планы мюнхенского клуба, может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

В подписании бывшей звезды Ливерпуля заинтересован Ан-Наср, за который выступает Криштиану Роналду.

Как утверждает журналист Николо Скира, саудовский клуб уже начал переговоры по поводу перехода 31-летнего сенегальца.

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Ан-Наср готов заключить с Мане контракт на три года с заработной платой 25 миллионов евро в сезон.

Отметим, что в минувшем сезоне после перехода из Ливерпуля сенегальский нападающий провел за Баварию во всех турнирах 38 матчей, отличившись 12 голами и шестью результативными передачами.

Ранее стало известно, что руководство мюнхенского клуба посоветовало Мане искать себе новую команду, поскольку на него не рассчитывают в следующем сезоне.

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