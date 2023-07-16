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В Баварии верят в подписание Кейна

Мюнхенцы готовятся к трансферу англичанина.
Сегодня, 12:20
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В стане Баварии верят в подписание форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сторонам осталось лишь прояснить вопрос цены 30-летнего англичанина. Президент "шпор" Даниэл Леви не собирается идти на уступки.

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Напомним, зарплата Харри в стане мюнхенцев может составить 400 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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