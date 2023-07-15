Почетный президент Баварии высказался о возможном переходе Кейна

Ули Хеннесс уверен, что мюнхенцам удастся его заполучить.

Экс-функционер и почетный президент Баварии Ули Хеннесс поделился мыслями о трансфере Харри Кейна.

По словам Хеннесса, "красные" подпишут футболиста, если он сдержит свои слова.

"Если он сдержит свое слово, мы подпишем его. Тоттенхэму придется уступить, мы должны получить от Леви запрашиваемую цену".

"Румменигге регулярно разговаривает с ним", - заявил немец.

Напомним, ранее наставник мюнхенцев Томас Тухель высказался о ближайшем переходе Баварии.