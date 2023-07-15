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"Мы попытаемся анонсировать это в ближайшие дни": Тухель рассказал о ближайшем трансфере Баварии

Бавария подпишет замену Люке Эрнандесу.
Сегодня, 18:28
Томас Тухель
Томас Тухель

Наставник Баварии Томас Тухель рассказал о главном приоритете мюнхенцев на трансферном рынке в ближайшее время.

По словам специалиста, немецкий гранд сконцентрирован на замене Люке Эрнандесу, ушедшему в ПСЖ.

"Я не назову имя потому что это не то, что помогает. Мы попытаемся анонсировать это в ближайшее время", - сказал Тухель.

Отметим, что с огромной долей вероятности имя игрока, о которм говорил немец - Ким Мин Дже, за которого Бавария заплатит 50 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Тухель

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