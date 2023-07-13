Определилась судьба Мане в Баварии

Сенегальский клуб провел лишь год в команде, но зарекомендовать себя не сумел.

Нападающий сборной Сенегала и Баварии Садио Мане в ближайшее время сменит клубную прописку.

Как сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер, руководство клуба сообщило футболисту о том, что игрок можен искать себе новую команду.

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Отмечается, что Бавария не рассчитывает на Мане в следующем сезоне. Клуб хочет продать футболиста, чтобы сэкономить на зарплате.

Напомним, форвард перешел в немецкий клуб прошлым летом. За это время он провел 25 игр, в которых забил семь голов.

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