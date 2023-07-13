iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определилась судьба Мане в Баварии

Сенегальский клуб провел лишь год в команде, но зарекомендовать себя не сумел.
Сегодня, 08:16
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

Нападающий сборной Сенегала и Баварии Садио Мане в ближайшее время сменит клубную прописку.

Как сообщает журналист Kicker Георг Хольцнер, руководство клуба сообщило футболисту о том, что игрок можен искать себе новую команду.

Читай также: Бавария готовится сделать третье предложение Тоттенхэму по Кейну

Отмечается, что Бавария не рассчитывает на Мане в следующем сезоне. Клуб хочет продать футболиста, чтобы сэкономить на зарплате.

Напомним, форвард перешел в немецкий клуб прошлым летом. За это время он провел 25 игр, в которых забил семь голов.

Ранее сообщалось, что определилась судьба Лукаку в Челси.


Статьи по теме

"Донесет удар": Портер предсказал Усику поражение в бою с Уайлдером "Донесет удар": Портер предсказал Усику поражение в бою с Уайлдером
"Нет времени для поражений": Свитолина рассказала, что придает ей мотивации "Нет времени для поражений": Свитолина рассказала, что придает ей мотивации
Новые формы футбольных команд на следующий сезон Новые формы футбольных команд на следующий сезон
В Барселоне отреагировали на будущее Фати В Барселоне отреагировали на будущее Фати
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс12:25
"Донесет удар": Портер предсказал Усику поражение в бою с Уайлдером
Теннис11:59
"Нет времени для поражений": Свитолина рассказала, что придает ей мотивации
Европа11:55
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа11:50
В Барселоне отреагировали на будущее Фати
Теннис11:30
Свитолина - Вондроушова: прогноз на полуфинальный матч Уимблдона
Велоспорт11:25
Тур де Франс-2023: участники выйдут на старт 12-го этапа
Бокс11:20
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Европа10:59
Интер подписал капитана молодежной сборной Германии
Теннис10:48
Первая мама за 44 года: Свитолина отметилась необычным достижением на Уимблдоне
Бокс10:34
"Тебя ждет нокаут": Фьюри оставил грозное послание Нганну
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK