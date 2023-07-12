Определилась судьба Лукаку в Челси

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не собирается выступать за Челси.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, футболист договорился с лондонским клубом о том, что не станет начинать сезон в составе команды. Форвард не явится на общекомандное собрание, назначенное на среду.

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Отмечается, Челси хочет быстрее согласовать сделку с Интером, чтобы спокойно отправится на тренировочное турне по США.

Интер готовится заплатить за Лукаку 30-35 миллионов евро. Первое предложение в размере 25 млн евро лондонцы отклонили.

Ранее сообщалось, что Мудрик принял участие в представлении новой формы Челси.