Дебютант ЛЧ подписал форварда Челси
Давид Датро Фофана временно стал игроком Униона.
Берлинский Унион усилил свою линию атаки форвардом Челси.
Как сообщает пресс-служба клуба, столичная команда подписала Давида Датро Фофана. Переход оформлен на правах аренды.
Отмечается, что у "железных" не будет права выкупа ивуарийского нападающего из стана "синих".
Стоит сказать, что Унион Берлин по итогам прошлого сезона-22/23 попал в Лигу чемпионов впервые в своей истории.
Allez, David! 🤙 pic.twitter.com/5r5sWxcNL6— 1. FC Union Berlin (@fcunion) July 11, 2023
Напомним, ранее сообщалось, что Челси подписал перспективного английского защитника.