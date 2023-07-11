Дебютант ЛЧ подписал форварда Челси

Берлинский Унион усилил свою линию атаки форвардом Челси.

Как сообщает пресс-служба клуба, столичная команда подписала Давида Датро Фофана. Переход оформлен на правах аренды.

Отмечается, что у "железных" не будет права выкупа ивуарийского нападающего из стана "синих".

Стоит сказать, что Унион Берлин по итогам прошлого сезона-22/23 попал в Лигу чемпионов впервые в своей истории.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси подписал перспективного английского защитника.