iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дебютант ЛЧ подписал форварда Челси

Давид Датро Фофана временно стал игроком Униона.
Сегодня, 12:27
Давид Датро Фофана / Getty Images
Давид Датро Фофана / Getty Images

Берлинский Унион усилил свою линию атаки форвардом Челси.

Как сообщает пресс-служба клуба, столичная команда подписала Давида Датро Фофана. Переход оформлен на правах аренды.

Отмечается, что у "железных" не будет права выкупа ивуарийского нападающего из стана "синих".

Стоит сказать, что Унион Берлин по итогам прошлого сезона-22/23 попал в Лигу чемпионов впервые в своей истории.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси подписал перспективного английского защитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Унион Берлин Давид Датро Фофана

Статьи по теме

Брайтон Де Дзерби установил ценник на своего главного таланта Брайтон Де Дзерби установил ценник на своего главного таланта
Новый план развития: Почеттино хочет лично поработать с Мудриком Новый план развития: Почеттино хочет лично поработать с Мудриком
Лишь один клуб сможет позволить себе трансфер Лукаку Лишь один клуб сможет позволить себе трансфер Лукаку
Одноклубник Мудрика может перебраться в клуб, который дебютирует в Лиге чемпионов Одноклубник Мудрика может перебраться в клуб, который дебютирует в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа15:28
Ни один игрок сборной Украины не попал в символическую сборную молодежного Евро-2023
Формула 115:09
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Футбол15:03
Ювентус готов продать Погба за смешную сумму
Европа14:36
Тоттенхэм объявил о подписании легионера Шахтера
Футбол14:31
Брайтон Де Дзерби установил ценник на своего главного таланта
Европа14:29
Страсть в душе: Икарди с возлюбленной удивили фанатов горячей фотосессией в необычном месте
Европа14:05
Миколенко: В Украине после плохой игры у тебя сотни плохих сообщений в директе. В Англии этого не замечал
Украина13:36
Шевченко оценил выступление сборной Украины на молодежном Евро-2023
Бокс13:33
Хирн назвал гонорар, который Фьюри может получить за бой с Нганну
Другие страны13:31
Главного тренера женской сборной Замбии обвинили в сексуальных домогательствах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK