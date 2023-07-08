Челси подписал талантливого защитника
Иш Самуэльс-Смит перебрался в стан "синих".
Лондонский Челси совершил очередное приобретение на перспективу.
Как сообщает пресс-служба клуба, "синие" усилились воспитанником Эвертона Ишем Самуэльс-Смитом. Трансфер обошелся в 4 млн евро.
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Пока Самуэльс-Смит будет выступать за молодежную команду столичного клуба, однако, не исключено, что он будет привлекаться к тренировкам и играм за основу.
Отметим, что 18-летний защитник не успел дебютировать за основу Эвертона в АПЛ, но несколько раз попадал в заявку на матч.