Челси подписал талантливого защитника

Лондонский Челси совершил очередное приобретение на перспективу.

Как сообщает пресс-служба клуба, "синие" усилились воспитанником Эвертона Ишем Самуэльс-Смитом. Трансфер обошелся в 4 млн евро.

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Пока Самуэльс-Смит будет выступать за молодежную команду столичного клуба, однако, не исключено, что он будет привлекаться к тренировкам и играм за основу.

Отметим, что 18-летний защитник не успел дебютировать за основу Эвертона в АПЛ, но несколько раз попадал в заявку на матч.