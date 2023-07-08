iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Легенда Челси вернулся в родной клуб

Джон Терри теперь будет работать в академии "синих".
Сегодня, 11:07
Джон Терри / Getty Images
Джон Терри / Getty Images

42-летний Джон Терри объявил о возвращении в Челси.

Легендарный английский защитник будет работать в академии лондонцев, однако какую именно должность он займет неизвестно.

"Рад вернуться домой. Буду работать в академии", – написал экс-защитник Челси.

Напомним, Джон Терри выступал за лондонский клуб с с 1998 по 2017 год. Пять раз выиграл АПЛ, и по разу взял Лигу чемпионов и Лигу Европы.

До возвращения в Челси Терри работал ассистентом менеджера в Астон Вилле и Лестере.

Напомним, что ранее Челси продал своего вингера в Милан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Джон Терри

Статьи по теме

Милан и Челси договорились о трансфере Пулишича Милан и Челси договорились о трансфере Пулишича
Почеттино назвал свою главную задачу в Челси Почеттино назвал свою главную задачу в Челси
Легенда Челси подписал контракт с Атлетико Легенда Челси подписал контракт с Атлетико
Слезное прощание: Легендарный защитник Челси покинул лондонский клуб Слезное прощание: Легендарный защитник Челси покинул лондонский клуб
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа14:09
Форвард Аталанты согласовал условия контракта с Манчестер Юнайтед
Европа13:55
Стало известно, благодаря чему Реал выиграл конкуренцию за турецкого Месси
Киберспорт13:52
The Bali Major 2023: Gladiators - участники Гранд-финала, Quest и Liquid поспорят за финал нижней сетки
Футбол13:16
УЕФА анонсировал новый турнир
Теннис13:05
Цуренко: Когда не хватает сил в матче, напоминаю себе, что я из Украины
Киберспорт12:41
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа12:36
Витор Роке обойдется Барселоне почти вдвое дороже
Европа12:35
Новичок Тоттенхэма стал жертвой насмешек фанатов-идиотов из-за фото с новорожденными детьми
Европа12:02
Боруссия может арендовать своего экс-игрока
Украина11:50
Трансферы УПЛ: Ворскла рассталась с двумя игроками, Черноморец подписал двух хавбеков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK