Легенда Челси вернулся в родной клуб

Джон Терри теперь будет работать в академии "синих".

42-летний Джон Терри объявил о возвращении в Челси.

Легендарный английский защитник будет работать в академии лондонцев, однако какую именно должность он займет неизвестно.

"Рад вернуться домой. Буду работать в академии", – написал экс-защитник Челси.

Напомним, Джон Терри выступал за лондонский клуб с с 1998 по 2017 год. Пять раз выиграл АПЛ, и по разу взял Лигу чемпионов и Лигу Европы.

До возвращения в Челси Терри работал ассистентом менеджера в Астон Вилле и Лестере.

Напомним, что ранее Челси продал своего вингера в Милан.