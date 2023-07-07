iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан и Челси договорились о трансфере Пулишича

Вскоре американский футболист присоединиться к своим новым одноклубникам в Италии.
Сегодня, 20:18
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

Милан и Челси пришли к согласию по трансферу Кристиана Пулишича, сообщает Фабрицио Романо.

Лондонский клуб принял последнее предложение "россонери" в размере чуть более 20 миллионов евро с бонусами.

Сам игрок всю неделю настаивал на переезде в Италию, не рассматривая другие предложения. Личные условия контракта были согласованы еще несколько недель назад.

Читай также: Милан объявил о подписании аргентинского вундеркинда

Вскоре 24-летнему хавбеку будет назначено медобследование, после которого стороны официально подтвердят сделку.

Напомним, что ранее Милан приобрел у Челси Рубена Лофтус-Чика, что лишь улучшило отношения между двумя клубами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан Кристиан Пулишич

Статьи по теме

Почеттино назвал свою главную задачу в Челси Почеттино назвал свою главную задачу в Челси
Аутсайдер Серии А хочет арендовать сына Мальдини Аутсайдер Серии А хочет арендовать сына Мальдини
Легенда Челси подписал контракт с Атлетико Легенда Челси подписал контракт с Атлетико
Слезное прощание: Легендарный защитник Челси покинул лондонский клуб Слезное прощание: Легендарный защитник Челси покинул лондонский клуб
Помочь журналистам

Видео

Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Испания - Украина 5:1 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа22:54
Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать Диего Симеоне
Формула 122:45
"Предпочитаю не говорить": пилот Формулы 1 во время интервью повторил культовую фразу Моуриньо
Европа22:30
Жирона Цыганкова усилилась экс-футболистом Баварии
Теннис22:10
Костюк в паре с Рузе обыграли Петерсон и Шмидтову
Теннис22:09
Уимблдон-2023 (ATP): Джокович встретится с Вавринкой, определились первые участники 1/8 финала
Теннис22:04
Уимблдон-2023 (WTA): Цуренко и Свитолина прошли в 1/8 финала, Калинина уступила Андрееску
Теннис21:58
Свитолина обыграла Кенин и пробилась в 1/8 финала Уимблдона
Европа21:56
Энрике: ПСЖ выбрал идеального тренера для своего проекта
НБА21:51
Тренер Хьюстона выступил против возвращения Хардена
Европа21:21
Во всем виноваты лыжи: Нойер может пропустить азиатское турне с Баварией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK