Милан и Челси договорились о трансфере Пулишича

Вскоре американский футболист присоединиться к своим новым одноклубникам в Италии.

Милан и Челси пришли к согласию по трансферу Кристиана Пулишича, сообщает Фабрицио Романо.

Лондонский клуб принял последнее предложение "россонери" в размере чуть более 20 миллионов евро с бонусами.

Сам игрок всю неделю настаивал на переезде в Италию, не рассматривая другие предложения. Личные условия контракта были согласованы еще несколько недель назад.

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Вскоре 24-летнему хавбеку будет назначено медобследование, после которого стороны официально подтвердят сделку.

Напомним, что ранее Милан приобрел у Челси Рубена Лофтус-Чика, что лишь улучшило отношения между двумя клубами.