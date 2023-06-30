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Милан представил первого летнего новичка

"Россонери" усилились английским хавбеком.
Сегодня, 20:28
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images
Рубен Лофтус-Чик / Getty Images

Милан объявил о завершении первого летнего трансфера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перебрался Рубен Лофтус-Чик из лондонского Челси. Контракт с игроком подписан на 4 года. Финансовые детали неизвестны.

По информации различных источников, Лофтус-Чик обошелся "россонери" в сумму около 15 млн евро. Структура выплат также не сообщается.

Напомним, Рубен выступал за Челси с 2015 года, являясь воспитанником клуба. В стане "синих" 27-летний полузащитник дважды выиграл АПЛ, единожды Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан рубен лофтус-чик

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