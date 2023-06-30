Милан представил первого летнего новичка

Милан объявил о завершении первого летнего трансфера команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, в команду перебрался Рубен Лофтус-Чик из лондонского Челси. Контракт с игроком подписан на 4 года. Финансовые детали неизвестны.

По информации различных источников, Лофтус-Чик обошелся "россонери" в сумму около 15 млн евро. Структура выплат также не сообщается.

Напомним, Рубен выступал за Челси с 2015 года, являясь воспитанником клуба. В стане "синих" 27-летний полузащитник дважды выиграл АПЛ, единожды Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.