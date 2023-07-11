Бавария готовится сделать третье предложение Тоттенхэму по Кейну

Немецкий клуб настроен потратить на форварда сотню миллионов евро.

Недавно мюнхенская Бавария отправила лондонскому Тоттенхєму второе предложение по Харри Кейну.

Оно было отвергнуто, после чего была озвучена сумма, за которую они готовы отпустить своего форварда - 140 миллионов евро.

Несмотря на это немецкий коллектив не собирается сдаваться. По информации L`Equipe, "ротен" планируют в скором времени сделать третье предложение.

Сообщается, что Бавария готова потратить на трансфер Кейна 100 миллионов евро.

Ранее состоялась презентация уже экс-защитника Баварии - Люка Эрнандес стал игроком французского ПСЖ.