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Футбол

Бавария готовится сделать третье предложение Тоттенхэму по Кейну

Немецкий клуб настроен потратить на форварда сотню миллионов евро.
Сегодня, 21:41
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Недавно мюнхенская Бавария отправила лондонскому Тоттенхєму второе предложение по Харри Кейну.

Оно было отвергнуто, после чего была озвучена сумма, за которую они готовы отпустить своего форварда - 140 миллионов евро.

Несмотря на это немецкий коллектив не собирается сдаваться. По информации L`Equipe, "ротен" планируют в скором времени сделать третье предложение.

Сообщается, что Бавария готова потратить на трансфер Кейна 100 миллионов евро.

Ранее состоялась презентация уже экс-защитника Баварии - Люка Эрнандес стал игроком французского ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн Бавария Мюнхен

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