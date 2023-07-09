ПСЖ объявил о переходе защитника Баварии

ПСЖ официально объявил о подписании защитника Баварии Люки Эрнандеса.

Французский клуб подписал контракт с футболистом до лета 2028 года. Сумма трансфера составила примерно 45-50 млн евро.

В минувшем сезоне на счету 27-летнего француза всего семь матчей в Бундеслиге, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ПСЖ подписал южнокорейского полузащитника.