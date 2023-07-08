ПСЖ подписал южнокорейского полузащитника

Ли Кан Ин стал первым представителем этой страны в истории парижского клуба.

ПСЖ объявил о переходе из испанской Мальорки полузащитника Ли Кан Ина.

Как сообщает официальный сайт парижан, 22-летний футболист подписал контракт до июня 2028 года и стал первым южнокорейским игроком в истории клуба.

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Финансовые условия сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, стоимость трансфера составила 22 миллиона евро.

В парижском клубе южнокорейский хавбек будет выступать под 19-м номером.

Источник: psg.fr

Отметим, что в прошлом сезоне Ли Кан Ин провел в составе Мальорки во всех турнирах 39 матчей, в которых отличился шестью голами и семью результативными передачами.

Ранее ПСЖ также объявил о подписании полузащитника лиссабонского Спортинга Мануэля Угарте.