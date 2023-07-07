ПСЖ подписал хавбека сборной Уругвая

ПСЖ усилил линию полузащиты талантливым футболистом.

Как сообщает пресс-служба клуба, французский гранд пополнился уругвайцем Мануэлем Угарте. Сумма трансфера составила 60 млн евро.

Читай также: Официально: ПСЖ приобрел полузащитника мадридского Реала

Контракт с Угарте подписан до лета 2028 года. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными на данный момент.

Ранее Мануэль выступал за Спортинг. В составе "львов" игрок провел 22-летний игрок провел 47 матчей, отдав всего один ассист, однако, Угарте - игрок оборонительного плана.