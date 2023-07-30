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Атлетико согласовал личный контракт с хавбеком Тоттенхэма

Однако клубы все еще не могу сойтись в цене.
Сегодня, 00:54
Пьер-Эмиль Хейбьерг / Getty Images
Пьер-Эмиль Хейбьерг / Getty Images

Мадридский Атлетико стал еще на шаг ближе к подписанию Пьера-Эмиля Хейбьерга, пишет Бен Джейкобс.

"Матрасники" согласовали с датским хавбеком условия личного контракта, сам Хейбьерг очень хочет покинуть Тоттенхэм.

Однако между собой клубы никак не могут договориться, и именно это может стать причиной, почему переход не состоится. 

Мадридский клуб оценивает игрока в 25 млн евро, "шпоры", в свою очередь, не против продать игрока, однако хотят несколько большую сумму.

Ранее, напомним, сообщалось, что Лацио отказался от идеи подписания хавбека МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм атлетико мадрид

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