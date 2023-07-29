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Лацио отказался от идеи приоберсти экс-хавбека Шахтера

Однако Сарри не захотел видеть в своей команде Фреда.
Вчера, 23:52
Фред / Getty Images
Фред / Getty Images

Римский Лацио намеревался провести переговоры с Манчестер Юнайтед по Фреду, но отказался от этой идеи, пишет Il Messaggero.

Напомним, что состав "орлов" покинул Сергей Милинкович-Савич, который решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Теперь клубу необходим новый центральный хавбек, и в первое время римляне раздумывали над подписанием Фреда.

Президент Лацио Клаудио Лотито признался, что главный тренер клуба Маурицио Сарри заявил, что не хочет видеть бразильца в своей команде.

Точно так же ранее Сарри отклонил идею подписания Джовани Ло Чельсо, требуя от клуба Самуэле Риччи или Петра Зелинского.

Ранее, напомним, стало известно также об интересе итальянских клубов к Харри Магуайру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио фред

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