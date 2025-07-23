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Экс-ветеран Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Чемпионшипе

Эшли Янг перейдет в Испвич.
Сегодня, 19:09       Автор: Андрей Безуглый
Эшли Янг / Getty Images
Эшли Янг / Getty Images

Бывший игрок Эвертона Эшли Янг не планирует завершить карьеру, пишет Sky Sports.

Напомним, 40-летний англичанин стал свободным агентом после окончания контракта с "ирисками".

Однако уже в скором времени Янг подпишет контракт с Ипсивичем, защитник уже прошел медосмотр.

Ранее считалось, что Эшли вернется в родной Уотфорд, однако в итоге клуб решил, что сделка выглядит сомнительной.

Также вся АПЛ готовится внедрить серьезное изменение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эшли Янг

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