Экс-ветеран Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Чемпионшипе

Бывший игрок Эвертона Эшли Янг не планирует завершить карьеру, пишет Sky Sports.

Напомним, 40-летний англичанин стал свободным агентом после окончания контракта с "ирисками".

Однако уже в скором времени Янг подпишет контракт с Ипсивичем, защитник уже прошел медосмотр.

Ранее считалось, что Эшли вернется в родной Уотфорд, однако в итоге клуб решил, что сделка выглядит сомнительной.

Также вся АПЛ готовится внедрить серьезное изменение.

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