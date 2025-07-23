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Футбол

В АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами

Жест перестал считаться эффективным.
Сегодня, 16:15       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Руководство АПЛ рассматривает отказ от преклонения колена перед матчами, пишет The Guardian.

Напомним, что женская сборная Англии отказалась преклонять колено перед матчами Евро-2025 после расистских оскорблений в адрес защитницы Джесс Картер.

Главный тренер после матча пояснила, что команда более не считает эту меру эффективной. Позднее решения поддержала и PFA.

После этого над отменой жеста задумалось и руководство АПЛ. Перед стартом сезона будет проведено совещание с капитанами команд, чтобы принять решение.

Ранее также сообщалось, что чемпион мира жестко раскритиковал Ламина Ямаля.

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