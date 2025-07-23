"Так делает тот, кто хочет, чтобы его тр*****и": Чемпион мира жестко раскритиковал Ямаля

Бывший защитник сборной Франции Адиль Рами жестко раскритиковал Ламина Ямаля.

Экс-футболист признал, что испанец обладает огромным талантом и потенциалом выиграть несколько Золотых мячей, но вот человеческих качеств Ямалю не хватает.

С точки зрения футбола сказать нечего. Он звезда, и он определенно выиграет Золотой мяч, еврокубки и все что угодно. Но с точки зрения человеческих качеств... Так будет понятнее.

То, как он пожал руку Криштиану Роналду, тоже вывело меня из себя. С этого все и началось. После этого было видео, где он рассказывал о себе, и мне это не понравилось.

Увидев, как он выкидывает свои безумные штучки, приспуская шорты, я объяснял вам, почему парни так поступают и откуда это берется. Повторяю: история со спущенными шортами берет начало в тюрьмах Соединенных Штатов и Мексики – так делает тот, кто хочет, чтобы его тр*****и.

Есть вещи, которые меня беспокоят. Он устраивает вечеринки, и люди уже вовсю говорят о них. Притормози. Он берет 10-й номер и надевает большие-пребольшие побрякушки с крупными бриллиантами. Он думает, что он американец. Это раздражает