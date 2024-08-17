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Одноклубник Миколенко установил необычный антирекорд АПЛ

Эшли Янг получил удаление в игре против Брайтона.
Сегодня, 18:40
Эвертон / Getty Images
Эвертон / Getty Images

В рамках первого тура АПЛ Эвертон встречается с Брайтоном.

На 66-ой минуте матча красную карточку получил защитник "ирисок" Эшли Янг. Таким образом, он установил необычный антирекорд.

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В возрасте 39 лет и 39 дней Янг стал самым возрастным игроком, которого удаляли с поля в рамках чемпионатов Англии по футболу.

Отметим, что на момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет - 0:2 в пользу "чаек" забивали Каору Митома и Дани Уэлбек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон АПЛ Эшли Янг

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