Боруссия Дортмунд может усилить состав лидером Брайтона
"Шмелям" нужен Гросс.
Полузащитник Паскаль Гросс может перейти из Брайтона в дортмундскую Боруссию. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Клуб уже ведет успешные переговоры с 33-летним полузащитником, но окончательной договоренности пока нет.
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Контракт Гросса с Брайтоном действителен до 2025 года, а его трансфер оценивается в 7-10 млн евро. Интерес к футболисту также проявляет Айнтрахт.
В прошлом сезоне АПЛ Гросс провел 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал 10 ассистов.
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