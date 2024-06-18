Боруссия Дортмунд может усилить состав лидером Брайтона

Полузащитник Паскаль Гросс может перейти из Брайтона в дортмундскую Боруссию. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Клуб уже ведет успешные переговоры с 33-летним полузащитником, но окончательной договоренности пока нет.

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Контракт Гросса с Брайтоном действителен до 2025 года, а его трансфер оценивается в 7-10 млн евро. Интерес к футболисту также проявляет Айнтрахт.

В прошлом сезоне АПЛ Гросс провел 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал 10 ассистов.

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