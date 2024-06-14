Дортмундская Боруссия официально назвала нового тренера

Им ожидаемо стал Нури Шахин.

Дортмундская Боруссия официально представила Нури Шахина в качестве главного тренера.

Напомним, ранее клуб покинул Эдин Терзич, и турецкий экс-футболист сразу стал первым кандидатом на замену.

Сторонам удалось быстро договориться, подписав контракт до 2027 года.

Отметим, что для Шахина это вторая должность главного тренера, с 2021 по 2023 год он работал наставником Антальяспора, а в декабре стал ассистентом Терзича.

Ранее также сообщалось, что Матс Хуммельс покинул клуб.

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