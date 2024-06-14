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Легендарный защитник Боруссии Дортмунд покинул команду

Матс Хуммельс и руководство "шмелей" решили не заключать новый контракт.
Вчера, 14:59
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Дортмундская Боруссия объявила, что защитник Матс Хуммельс покидает команду.

Контракт 35-летнего футболиста со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года, а руководство клуба и игрок по обоюдному согласию приняли решение не продлевать договор, сообщает официальный сайт "черно-желтых".

Защитник, отыгравший за дортмундскую команду за два захода 13 лет, уйдет в статусе свободного агента.

Напомним, что Хуммельс является воспитанником Баварии, а в 2008 году перешел в Боруссию Д. В 2016 году игрок вернулся в мюнхенский клуб, но через три года снова присоединился к дортмундцам.

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За время выступлений в Боруссии Хуммельс дважды становился чемпионом и выиграл по два Кубка и Суперкубка Германии. Также защитник в составе "шмелей" играл в двух финалах Лиги чемпионов в 2013 и 2024 годах.

Всего за дортмундцев он провел 508 матчей, в которых отличился 38 голами и 23 результативными передачами.

Напомним, ранее главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич покинул занимаемую должность.

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