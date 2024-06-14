Легендарный защитник Боруссии Дортмунд покинул команду

Дортмундская Боруссия объявила, что защитник Матс Хуммельс покидает команду.

Контракт 35-летнего футболиста со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года, а руководство клуба и игрок по обоюдному согласию приняли решение не продлевать договор, сообщает официальный сайт "черно-желтых".

Borussia Dortmund and Mats Hummels will part ways.



The German defender has spent more than thirteen years at the club and left a significant mark having won two Bundesliga titles and DFB-Pokals with the club among numerous other achievements.



We are grateful for the successful… pic.twitter.com/0XJ2VyEkxF — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 14, 2024

Защитник, отыгравший за дортмундскую команду за два захода 13 лет, уйдет в статусе свободного агента.

Напомним, что Хуммельс является воспитанником Баварии, а в 2008 году перешел в Боруссию Д. В 2016 году игрок вернулся в мюнхенский клуб, но через три года снова присоединился к дортмундцам.

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За время выступлений в Боруссии Хуммельс дважды становился чемпионом и выиграл по два Кубка и Суперкубка Германии. Также защитник в составе "шмелей" играл в двух финалах Лиги чемпионов в 2013 и 2024 годах.

Всего за дортмундцев он провел 508 матчей, в которых отличился 38 голами и 23 результативными передачами.

Напомним, ранее главный тренер Боруссии Дортмунд Эдин Терзич покинул занимаемую должность.

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