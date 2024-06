Легендарный защитник Боруссии Дортмунд покинул команду

Дортмундская Боруссия объявила, что защитник Матс Хуммельс покидает команду.

Контракт 35-летнего футболиста со "шмелями" рассчитан до 30 июня 2024 года, а руководство клуба и игрок по обоюдному согласию приняли решение не продлевать договор, сообщает официальный сайт "черно-желтых".

Borussia Dortmund and Mats Hummels will part ways.



The German defender has spent more than thirteen years at the club and left a significant mark having won two Bundesliga titles and DFB-Pokals with the club among numerous other achievements.



