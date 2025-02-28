Штутгарт - Бавария: обзор матча и результат поединка 28.02.2025

Первый опасный момент возник на 25-й минуте, когда Мусиала пробил мимо ворот в контратаке мюнхенцев. Швабы ответили острее – Ундав попал в штангу после прострела Левелинга. А на 34-й минуте Штутгарт повел в счете усилиями Штиллера, мощно пробившего в девятку ворот.

Бавария успела отыграться перед перерывом. Это Олисе получил передачу на ход, вошел в штрафную и отправил мяч мимо Нюбеля. В середине второй половины мюнхенцы вышли вперед – Горецка удачно сыграл в прессинге и реализовал выход наедине с голкипером.

Хозяева сравнять счет не смогли. Более того, в добавленное арбитром время Коман перехватил мяч на чужой половине, обыграл Нюбеля и отправил мяч в пустые ворота. Бавария укрепила лидерство в Бундеслиге (61 очко), а Штутгарт остался за пределами первой шестерки (36).

Статистика матча Штутгарт – Бавария 24-го тура чемпионата Германии

Штутгарт – Бавария – 1:3

Голы: Штиллер, 34 – Олисе, 45, Горецка, 64, Коман, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 0.94 - 2.10

Владение мячом: 52 % - 48 %

Удары: 12 - 17

Удары в створ: 3 - 8

Угловые: 4 - 6

Фолы: 12 - 13

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Йельч, Шабо (Гендрикс, 70), Миттельштедт – Левелинг (Мийо, 70), Каразор (Брун Ларсен, 81), Штиллер, Фюрих (Демирович, 81) – Ундав, Вольтемаде

Бавария: Нойер – Лаймер (Станишич, 76), Дайер, Мин Дже, Дэвис (Ито, 87) – Горецка, Палинья – Олисе (Мюллер, 87), Мусиала (Гнабри, 87), Сане (Коман, 62) – Кейн

Предупреждения: Йельч, Шабо, Фюрих, Майо, Демирович – Лаймер, Горецка, Кейн

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