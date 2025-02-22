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Футбол

Гирасси покером обеспечил первую за три тура победу Боруcсии Д

Гвинейский форвард принялся догонять Харри Кейна.
Сегодня, 22:16
Серу Гирасси / Getty Images
Серу Гирасси / Getty Images

Нико Ковач одержал первую победу во главе дортмундской Боруссии в чемпионате Германии. "Джмели" разбили берлинский Унион (6:0) в рамках 23-го тура Бундеслиги.

Главным героем Боруссии стал Серу Гирасси. Африканец оформил четыре мяча. Дортмундцы повели в счете после автогола Лейте в середине первой половины.

Далее за дело взялся Гирасси. Сначала форвард головой замкнул навес Гросса. Затем точно пробил в ближний угол из пределов штрафной. Впоследствии гвинеец замкнул прострел Байера, а на десерт еще раз отличился головой после навеса Гросса. Добил Унион Байер.

Германия, Бундеслига, 23-й тур
Боруссия Д – Унион – 6:0
Голы: Лейте, 25 (автогол), Гирасси, 40, 75, 80, 83, Байер, 89

Уверенная победа не слишком улучшила турнирное положение Боруссии. "Дмели" поднялись на 10-е место (32 очка). Гирасси с 13-ю мячами поднялся в топ-5 списка бомбардиров, но пока значительно уступает Кейну (21 гол).

К слову, ранее Кейн установил новый рекордчемпионата Германии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд Унион Берлин Серу Гирасси

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