Никто не забивал так много, как англичанин.

Нападающий Баварии Харри Кейн установил новый рекорд Бундеслиги.

Напомним, накануне мюнхенцы обыграли Гольштайн, а англичанин отметился дублем.

Это был 55-й гол Кейна в 50-ти матчах Бундеслиги. Никто еще в истории турнира не забивал так много в свои первые 50 матчей.

Только в этом сезоне английский форвард забил 19 мячей в 18 матчах чемпионата, а также записал на свой счет восемь ассистов.

Ранее также Салах продолжил бить новые рекорды в АПЛ.

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