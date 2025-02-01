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Кейн установил новый рекорд Бундеслиги

Никто не забивал так много, как англичанин.
Сегодня, 22:10
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий Баварии Харри Кейн установил новый рекорд Бундеслиги.

Напомним, накануне мюнхенцы обыграли Гольштайн, а англичанин отметился дублем.

Это был 55-й гол Кейна в 50-ти матчах Бундеслиги. Никто еще в истории турнира не забивал так много в свои первые 50 матчей.

Только в этом сезоне английский форвард забил 19 мячей в 18 матчах чемпионата, а также записал на свой счет восемь ассистов.

Ранее также Салах продолжил бить новые рекорды в АПЛ.

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