iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дортмундская Боруссия готовится к большой летней распродаже

Клуб продаст своих лидеров после провального сезона.
Сегодня, 21:07
Джейми Байно-Гиттенс / Getty Images
Джейми Байно-Гиттенс / Getty Images

Дортмундская Боруссия планирует летом основательно обновить свой состав, утверждает Bild.

Текущий сезон можно назвать провальным для "шмелей" - 11-е место после 21-го тура. Отставание от лидера чемпиона - 25 очков.

Руководство клуба готово устроить летом распродажу своих лидеров, чтобы перезапустить команду с нуля.

Наиболее ценными активами Боруссии считаются Джейми Байно-Гиттенс, Карим Адейеми и Грегор Кобель. На каждого из этих игроков есть претенденты, однако немецкий клуб намерен заработать на каждом из футболистов.

Байно-Гиттенса оценивают в 80-100 млн евро, Адейеми - 60 млн и Кобель - 50 млн евро. Таким образом клуб может заработать более 200 млн евро на этих трансферах.

Ранее также сообщалось, что португальский клуб подписал сразу девять игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд

Статьи по теме

Боруссия легко расправилась со Спортингом, Ювентус вырвал победу у ПСВ Боруссия легко расправилась со Спортингом, Ювентус вырвал победу у ПСВ
Боруссия Дортмунд потерпела поражение в первом матче под руководством Нико Ковача Боруссия Дортмунд потерпела поражение в первом матче под руководством Нико Ковача
Боруссия Дортмунд подпишет игрока европейской сборной - он играет на позиции Зинченко Боруссия Дортмунд подпишет игрока европейской сборной - он играет на позиции Зинченко
Боруссия не без проблем сумела одолеть атсайдера чемпиона Боруссия не без проблем сумела одолеть атсайдера чемпиона
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в Швейцарии стартовал чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:35
Трубин не пожал руку игроку сборной россии перед игрой Лиги чемпионов
Европа22:22
Защитник сборной Франции планирует громкий переход летом
Киберспорт22:20
NaVi Junior сыграют украинское дерби в финале квалификации PGL Wallachia Season 4
Бокс22:18
Дэвис словесно наехал на Беринчика во время битвы взглядов
Украина21:58
УХЛ: Сокол переиграл Кременчуг, Шторм разбил Крыжинку
Лига Чемпионов21:47
Аталанта уступила Брюгге в первом стыковом матче
Лига Чемпионов21:39
Лига чемпионов: Фейенорд примет Милан, Селтик встретится с Баварией, Трубин отправится в Монако
Бокс21:25
"Следующая остановка – Голливуд": менеджер Усика сделал заявление о будуще украинца
Европа21:07
Дортмундская Боруссия готовится к большой летней распродаже
Европа20:28
Португальский клуб объявил сразу о девяти трансферах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK