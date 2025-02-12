Дортмундская Боруссия готовится к большой летней распродаже

Клуб продаст своих лидеров после провального сезона.

Дортмундская Боруссия планирует летом основательно обновить свой состав, утверждает Bild.

Текущий сезон можно назвать провальным для "шмелей" - 11-е место после 21-го тура. Отставание от лидера чемпиона - 25 очков.

Руководство клуба готово устроить летом распродажу своих лидеров, чтобы перезапустить команду с нуля.

Наиболее ценными активами Боруссии считаются Джейми Байно-Гиттенс, Карим Адейеми и Грегор Кобель. На каждого из этих игроков есть претенденты, однако немецкий клуб намерен заработать на каждом из футболистов.

Байно-Гиттенса оценивают в 80-100 млн евро, Адейеми - 60 млн и Кобель - 50 млн евро. Таким образом клуб может заработать более 200 млн евро на этих трансферах.

Ранее также сообщалось, что португальский клуб подписал сразу девять игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!