"Перезагрузка должна произойти с кем-то другим": Терзич прокомментировал уход из Боруссии

Эдин Терзич высказался о своем уходе из Боруссии Дортмунд.

"Сейчас мне очень больно, но я хотел бы сообщить, что с сегодняшнего дня покидаю Боруссию. Для меня было огромной честью привести этот великий клуб к победе в Кубке Германии, а совсем недавно и к финалу Лиги чемпионов.

После финала на Уэмбли я попросил руководство о встрече. После девяти лет в Боруссии, шесть из которых я провел в тренерском штабе и два с половиной в качестве главного тренера, я понимаю, что предстоящая перезагрузка должна произойти с кем-то другим на бровке".

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"Любой, кто со мной знаком, знает, что несколько недель в процессе принятия решения в моей груди бились два сердца. Но даже после активных переговоров мое ощущение не изменилось. Я всегда желаю Боруссии только самого лучшего и говорю "спасибо" и "до свидания", – сказал Терзич в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, по итогам прошлого сезона дортмундцы заняли пятое место в Бундеслиге и дошли до финала Лиги чемпионов.

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