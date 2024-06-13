iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Перезагрузка должна произойти с кем-то другим": Терзич прокомментировал уход из Боруссии

Наставник объяснил свое решение.
Вчера, 19:19
Эдин Терзич / Getty Images
Эдин Терзич / Getty Images

Эдин Терзич высказался о своем уходе из Боруссии Дортмунд.

"Сейчас мне очень больно, но я хотел бы сообщить, что с сегодняшнего дня покидаю Боруссию. Для меня было огромной честью привести этот великий клуб к победе в Кубке Германии, а совсем недавно и к финалу Лиги чемпионов.

После финала на Уэмбли я попросил руководство о встрече. После девяти лет в Боруссии, шесть из которых я провел в тренерском штабе и два с половиной в качестве главного тренера, я понимаю, что предстоящая перезагрузка должна произойти с кем-то другим на бровке".

Читай также: Боруссию может возглавить ее экс-игрок

"Любой, кто со мной знаком, знает, что несколько недель в процессе принятия решения в моей груди бились два сердца. Но даже после активных переговоров мое ощущение не изменилось. Я всегда желаю Боруссии только самого лучшего и говорю "спасибо" и "до свидания", – сказал Терзич в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, по итогам прошлого сезона дортмундцы заняли пятое место в Бундеслиге и дошли до финала Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд эдин терзич

Статьи по теме

Боруссию может возглавить ее экс-игрок Боруссию может возглавить ее экс-игрок
Официально: Терзич покинул пост главного тренера Боруссии Официально: Терзич покинул пост главного тренера Боруссии
Главный тренер Боруссии заинтересовал английские клубы Главный тренер Боруссии заинтересовал английские клубы
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Помочь журналистам

Видео

Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили
Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

ММА11:00
Бои без правил: расписание боев и турниров
Другие10:58
Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба
ММА10:55
Бой Макгрегора и Чендлера отменен, а UFC 303 получил новый главный поединок
Евро-202410:20
Евро-2024: Германия и Шотландия встретятся в матче-открытии
НБА10:15
Проспекта будущего драфта НБА оправдали в деле по изнасилованию
Евро-202410:10
Германия - Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа09:36
Аталанта согласилась на условия Милана по выкупу де Кетеларе
Бокс09:08
"Давай выпьем пива": Промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения
Евро-202408:40
Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?
Бокс08:35
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK