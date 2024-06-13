Боруссию может возглавить ее экс-игрок

Дортмундская Боруссия уже ведет переговоры с новым тренером, утверждает журналист Sky Sport Патрик Бергер.

Напомним, что сегодня Эдин Терзич официально покинул пост главного тренера "шмелей".

Его вероятным преемником станет экс-игрок Боруссии, а также один из помощников Терзича Нури Шахин.

На текущей момент стороны обсуждают все детали сделки, так что вряд ли стоит ожидать скорого назначения. Однако именно Шахин является ключевым кандидатом.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Шахтера нашел себе новый клуб.

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