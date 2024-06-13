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Марсель предложил многолетний контракт экс-тренеру Шахтера

Настала очередь Роберто Де Дзерби искать себе новую команду.
Вчера, 15:07
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Бывший главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби занимается поиском работы.

По информации Фабрицио Романо, 45-летний итальянец может продолжить свою карьеру во Франции - там его ждет Марсель.

Инсайдер сообщает, что провансальцы предложили Де Дзерби трехлетнее соглашение. Сейчас стороны ведут переговоры о потенциальном сотрудничестве.

Напомним, что Роберто Де Дзерби остается без работы после того, как он покинул Брайтон по окончанию прошедшего сезона. В Англии он проработал два года, а до периода с "чайками" он на протяжении одного сезона возглавлял донецкий Шахтер.

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Ранее стало известно, что другой экс-тренер "горняков" Паулу Фонсека был назначен новым главным тренером Милана.

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