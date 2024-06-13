Паулу Фонсека - новый главный тренер Милана

Бывший наставник Шахтера встал у руля одного из самых титулованных клубов мира.

Милан на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера, который стал Паулу Фонсека.

Португалец, который покинул Лилль по завершению прошедшего сезона, подписал с "россонери" трехлетний контракт.

"Клуб тепло приветствует Паулу и его сотрудников", - говорится в заявлении клуба.

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Фонсека прекрасно знаком с итальянской Серией А. Сразу после ухода из донецкого Шахтера летом 2019 года 51-летний тренер возглавил римскую Рому, в которой он проработал два года.

Спустя год отдыха он вернулся в футбол, подписав двухлетнее соглашение с Лиллем.

Стоит отметить, что все свои трофеи в тренерской карьере Фонсека завоевал в составе трех клубов: с Порту он выиграл Суперкубок Португалии, затем с Брагой он победил в национальном Кубке, после чего в Шахтере Паулу по три раза становился чемпионом и обладателем Кубка Украины.

Напомним, что еще до конца сезона-2023/24 стало известно, что Милан досрочно прекратит сотрудничество со Стефано Пиоли, у которого оставался еще год по контракту с клубом.

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