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Галлиани: В 2022 году Берлускони хотел вернуть контроль над Миланом

Многолетний владелец "россонери" предлагал вариант сделки, которая так и не состоялась.
Сегодня, 17:34
Сильвио Берлускони / Getty Images
Сильвио Берлускони / Getty Images

В 2017 году Сильвио Берлускони окончательно продал Милан спустя 30 лет владения клубом.

Однако недавно его правая рука Адриано Галлиани рассказал, что итальянский чиновник пытался вернуть себе миланский коллектив.

"В 2022 году Берлускони отправился на вечеринку в Милане в честь Скудетто. Там его приветствовали фанаты скандированием "C’è Solo un Presidente (есть только один президент)", - цитирует Галлиани SempreMilan со ссылкой на MilanEye.

"Он сказал Паоло Скарони: "Могу ли я поговорить с Полом Сингером? Я хотел бы купить 25% Милана, но со мной в качестве президента и Галлиани в качестве генерального директора". Он поговорил с Сингером, но ничего не произошло".

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На тот момент Elliott Management уже вели предварительные переговоры с RedBird Capital Partners о продаже Милана - позже в том же году стороны объявили о сделке.

Напомним, что летом 2023 году Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с лейкемией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Адриано Галлиани Сильвио Берлускони

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